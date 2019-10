Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Ce l’ha con ilMauriziosulle pagine di repubblica, ce l’ha soprattutto con l’allenatore del, Carlo Ancelotti. In tv gli domandano di Ghoulam e lui reagisce stizzito come un Conte qualunque. Ilfallisce a Ferrara l’occasione di avvicinarsi a Inter e Juve che pure avevano pareggiato con le rispettive avversarie. Un risultato inaccettabile, secondoche parla delche era e di quello che oggi non è. C’è qualcosa che intristisce il gioco del, come un tempo trascorso. Meglio non ricordare più cos’era (91 punti nel 2016/17), adesso è un’altra cosa. Era l’anti-Juve, ora è l’anti-Atalanta. Su 27 punti disponibili ne ha persi 10 in 9 giornate, in un torneo dove comunque la Juventus ha già pareggiato due volte e ha 4 punti meno di un anno fa Senza appello la prestazione contro la Spal. Il piccolo Barcellona che si ...

napolista : Crosetti: il #Napoli sembra una persona che sta invecchiando Duro l’editorialista di Repubblica: era l’anti-#Juve,… - capuanogio : Crosetti su #Repubblica: 'Il #Napoli non ha più nulla del meccanismo perfetto costruito da Sarri, sembra una squadr… - juventusonair : @tutticonvocati @m_crosetti Se la juve avesse vinto avrebbero fatto altrettanto anche inter e napoli -