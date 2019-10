Terremoto in provincia di Pordenone | magnitudo di 3 0

Terremoto Calabria : scossa in provincia di Cosenza [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.4, si è verificata alle ore 15:20. L’epicentro è stato localizzato in mare, vicino a Scalea in provincia di Cosenza, mentre l’ipocentro a soli 26.7 Km di profondità. Il sisma si è verificato nella stessa zona interessata ieri mattina da una scossa di magnitudo 4.4 che ha generato panico e paura nelle popolazioni calabresi. L'articolo Terremoto ...

Terremoto Sicilia - scossa in provincia di Catania [MAPPE e DATI] : Non c’è pace per la Sicilia in questo ultimo weekend di ottobre. Dopo l’allerta meteo rossa, una scossa di Terremoto nella notte ha avuto epicentro a Milo, tra Catania e Taormina. La scossa, registrata dall’Ingv alle 3.17, ha avuto una magnitudo di 3,4 e profondità di 5 chilometri. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Nella gallery scorrevole in alto, le mappe relative all’evento. Allerta Meteo, la protezione civile ...

Nella notte c’è stato un piccolo Terremoto di magnitudo 3 - 4 in provincia di Catania : Nella notte tra venerdì e sabato, alle ore 3.17, c’è stata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 3,4 con epicentro a Milo, in provincia di Catania, e con ipocentro a 5 chilometri di profondità. Non sono stati segnalati feriti

Terremoto 4.4 in provincia di Cosenza. Gente in strada - al momento niente danni : Una forte scossa di Terremoto è stata sentita questa mattina, alle 6.31, in Calabria. Secondo le stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia le scosse di magnitudo 4.4, Richter, circa il sesto-settimo della scala Mercalli, sono state avvertite nella città di Cosenza e nei centri della fascia costiera tirrenica, nonchè nel Catanzarese. Il sisma è stato avvertito a 11 chilometri di profondità. Molta Gente , evidenzia Giovanni ...

Forte scossa di Terremoto al largo della Calabria - paura in provincia di Cosenza [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 4.4 si è verificato nel Tirreno Meridionale alle 06:31:38, ad una profondità di 11 km. L’evento – avvertito dalla popolazione di Rende, Cosenza, Vibo Valentia, Luzzi, Montalto Uffugo, Lamezia Terme, Santa Maria del Cedro, Paola, Amantea, Bisignano – è stato localizzato al largo della Calabria (Cosenza) dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Forte scossa di terremoto al largo della Calabria, paura in ...

Terremoto Molise : scossa in provincia di Campobasso [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato a 2 km est da Ripabottoni (Campobasso) alle 02:36:24 ad una profondità di 26 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto Molise: scossa in provincia di Campobasso [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in tempo reale - scossa in Sicilia - la terra trema in provincia di Catania : Oggi 23 ottobre alle ore 15,59 è stata segnalata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma una nuova scossa di Terremoto in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.7, è avvenuta nei pressi di Bronte in provincia di Catania. L’evento sismico ha interessato diversi paesi della provincia di Catania. I comuni che hanno avvertito la scossa sono stati Adrano, Maletto, Cesarò e Maniace. Il Terremoto è stato anche avvertito in ...

Terremoto in tempo reale - scossa nel Lazio - trema la terra a Roma e provincia : Oggi, 22 ottobre 2019 la terra ha tremato ancora in Italia, la nuova scossa è stata segnalata alle ore 13,27 nel Lazio in provincia di Roma. L’evento sismico, di magnitudo 2.0, è avvenuto a Artena a circa 40 chilometri da Roma. L’epicentro del sisma è stato segnalato a una profondità di 11 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dalla scossa sono stati anche Valmontone, Colleferro, Palestrina, Cave e altri comuni ...

Terremoto in tempo reale scossa in Puglia - trema la terra in provincia di Foggia : Oggi 21 ottobre 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una nuova scossa di Terremoto in provincia di Foggia. L’evento sismico, di magnitudo 2.4, è avvenuto a Vico del Gargano nel Foggiano. L’epicentro è stato individuato a una profondità di 32 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni che hanno avvertito l’evento sismico sono stati: Ischitella, Carpino, Rodi Garganico, Peschici e ...

Terremoto - scossa di 3.01 al largo di Siracusa : «Sisma sentito in tutta la provincia» : Terremoto, scossa di 3.01 al largo di Siracusa. Il Terremoto è stato registrato intorno alle 3 con epicentro nel mare di fronte a Siracusa, 12 km a est del capoluogo. La scossa è stata...

Terremoto ultime notizie - scossa in Emilia la terra trema in provincia di Ferrara : Una nuova scossa di Terremoto è stata segnalata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa, di magnitudo 2,2, di lieve entità è stata registrata con un epicentro a 10 chilometri circa da Ferrara. L’evento sismico è avvenuto alle ore 5,25 di oggi. Vista l’entità lieve della scossa non sono stati registrati danni né a cose né a persone. La scossa è stata avvertita in tutta la provincia di Ferrara in ...