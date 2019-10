Sicilia | nubifragi e fiumi di fango a Paterno' | uomo salvato in extremis

Nubifragi in Sicilia : una vittima a Rosolini - agente travolto dal fiume di fango : Notizie drammatiche arrivano dalla Sia dove imperversa una forte ondata di maltempo. Ragusano e siracusano sono state colpite da piogge alluvionali tra ieri sera e le ore notturne, capaci di...

Maltempo Sicilia - altra notte di paura : nubifragi nel Ragusano : fiumi di fango per le strade [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo continua a martellare la Sicilia con violenti nubifragi, che nel Ragusano, tra Scicli e Ispica, stanno prendendo la forma di alluvioni. Un fiume di fango ha invaso Viale 1° Maggio a Scicli, come dimostra il video in fondo all’articolo. Tante le strade impraticabili a causa dell’acqua o dei detriti (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Dal Comune raccomandano di limitare gli spostamenti. Preoccupa ...

Sicilia sotto forte maltempo : nubifragio su Sciacca e Agrigento : Il potente temporale V-shaped che sta attraversando la Sicilia dal tardo pomeriggio sta causando innumerevoli disagi e allagamenti. Dopo l'alluvione lampo abbattutosi sul trapanese, ora è il turno...

Allerta rossa in Sicilia - violenti nubifragi a Castelvetrano e Mazara del Vallo : scuole chiuse e massima attenzione in tutta la regione [VIDEO] : massima Allerta in Sicilia dove per le prossime ore è prevista una criticità rossa, che provocherà violenti nubifragi e fenomeni estremi, tanto da spingere quasi tutti i sindaci dei comuni della regione a mantenere, per domani 25 Ottobre, le scuole chiuse. Già stasera il maltempo si sta facendo sentire nel versante occidentale, in particolare nel Trapanese dove sia a Castelvetrano che a Mazara del Vallo si stanno verificando violenti ...

Sicilia : grosso temporale V-shaped in arrivo - alto rischio nubifragi : Dopo tanto caldo fuori stagione e tanta siccità, il tempo è pronto a mutare drasticamente sulla Sicilia per mezzo di una forte perturbazione atlantica ormai ad un passo dall'isola. Ve ne avevamo...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo sullo Ionio : Calabria e Sicilia a rischio nubifragi - grandine - forte vento e tornado : Allerta Meteo – Anche oggi il maltempo continuerà ad influenzare parti di Calabria e Sicilia. Estofex (European Strom Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 1 per lo Ionio, principalmente per nubifragi e trombe marine. Livello 1 anche per il Mediterraneo sudorientale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, tornado e nubifragi. Livello 1 per Belgio meridionale, Lussemburgo, Francia orientale, ...

Allerta Meteo Estofex - insiste il maltempo al Sud : pericolo nubifragi in Sicilia e Calabria : Allerta Meteo – Continua il maltempo al Sud. Esposta ad un rischio particolarmente alto questa volta è la Sicilia orientale, per la quale Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 1 principalmente per nubifragi. Livello 1 anche per parti della Francia settentrionale e del Belgio meridionale per forti raffiche di vento. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 10 ...

Previsioni meteo 8 ottobre : torna il sole sull’Italia ma nubifragi in Sicilia : Secondo le Previsioni meteo dell'8 ottobre, il progressivo allontanamento dall'Italia del vortice ciclonico porterà maltempo e intensi fenomeni temporaleschi sulla Sicilia e sulla Calabria mentre nel resto del Paese tornerà a splendere il sole. Una situazione destinata ad evolversi repentinamente a causa di una nuova perturbazione da mercoledì.Continua a leggere

Sicilia : piogge intense e nubifragi - allerta meteo : Una forte perturbazione è giunta sul Mediterraneo attraverso la Francia e si sta dirigendo rapidamente verso il Canale di Sicilia: il maltempo ha attraversato tutta Italia in poche ore ma adesso ha...

Maltempo Sicilia : nubifragio e grandinata a Ragusa - allagamenti : Maltempi in Sicilia sopratutto nel Ragusano dove si sono verificati disagi e allagamenti. Il muraglione che delimita un’area condominiale tra via Di Vittorio e il parcheggio Colombardo alle spalle della questura di Ragusa, p in parte crollato. Negozi, scantinati e magazzini sott’acqua, pioggia battente e grandine con chicci grossi come noci ha paralizzato la citta’ tra le 14,30 e le 15. La situazione piu’ critica nelle ...

Vasto temporale dal Tirreno verso la Calabria e Sicilia - rischio nubifragi e grandine : Il sud Italia sta facendo i conti con una rapida ma intensa ondata di maltempo legata ad una massa d'aria piuttosto fredda proiettatasi dalla Scandinavia sin sui Balcani tanto da lambire il...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo in Sicilia : nubifragi - forte vento e grandine di grandi dimensioni - rischio tornado e alluvioni lampo : Allerta Meteo – Si prospetta una giornata di forte maltempo per la Sicilia. Estofex (European Storm Forecast Experiment), infatti, ha emesso un’Allerta di livello 2 per la Sicilia e Malta principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni. Livello 2 anche per le Baleari, la Catalogna e la costa della Francia sudorientale principalmente per nubifragi, tornado e grandine di grandi dimensioni. Tutte le allerte si intendono formalmente ...

Nubifragi in Sicilia : allagamenti e tombini saltati nel palermitano. Attenzione oggi : La Sicilia continua ad essere fortemente interessata dall'instabilità residua della perturbazione giunta ad inizio settimana al sud. Dopo i forti temporali di ieri sui settori orientali dell'isola,...

