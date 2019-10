Perché chiamarli Decreti Insicurezza

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 27 ottobre 2019) La conseguenza più immediata è l’aumento degli stranieri irregolari. A poco più di un anno dall’entrata in vigore - il 5 ottobre 2018 - del primo Decreto Sicurezza, convertito in legge a dicembre, seguito a giugno dal Decreto Sicurezza Bis, tramutato in legge ad agosto, il bilancio degli effetti non può che partire dalla crescita del numero degli “invisibili” in Italia. Poco meno di 640.000 a settembre 2018, dai dati dell’Istituto per gli studi di politica internazionale risulta che dalla fine di maggio 2018 - vale a dire dall’avvio dell’era Conte - gli immigrati arrivati in Italia con l’obiettivo di conquistare la possibilità di una vita dignitosa e sospinti nell’irregolarità sono 87.000 in più. “Ventiquattromila sono conseguenza diretta del primo Decreto Sicurezza”, ...

