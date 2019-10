Le esclusive di Google Stadia avranno qualità impossibili su PC e console | secondo Jade

Fonte : eurogamer

(Di domenica 27 ottobre 2019) Durante un'intervista con GamesIndutry,Raymond, boss della divisioneGames and Entertainment di, ha ribadito le potenzialità die di come l'infrastruttura cloud gaming realizzata dal colosso di Mountain View permetterà di realizzare titoli esclusivi cone caratteristichesu piattaforme tradizionali comee PC."me è molto importante che lesiano giochi che non sarebbero possibili su altre piattaforme. Penso che questa sia una prospettiva molto esaltante ed è il motivo per cui abbiamo messo in piedi i primi team firt-party", afferma la Raymond."Ci sono tantissime cose che realizzata nativamente con il cloud che non potrete mai vedere su un'altra piattaforma e credo che sia compito dei studi interni dimostrare ciò. Un gioco interamente simulato dalla fisica è come un Santo Graal dei videogiochi e ora finalmente abbiamo ...

