Danni maltempo nel Ragusano

Maltempo : Musumeci visita zone colpite da Danni (2) : (Adnkronos) – Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci farà un punto stampa con i giornalisti al termine dei sopralluoghi nelle zone alluvionate del siracusano e del ragusano alle 17.30 nella sede del Comune di Ispica. L'articolo Maltempo: Musumeci visita zone colpite da danni (2) sembra essere il primo su Meteo Web.

Sicilia - ingenti Danni per il maltempo : enorme voragine a ridosso dell’abitato di Ispica : L’ondata di maltempo che ha investito il Sud Est della Sicilia ha provocato almeno una vittima. Si tratta di un uomo che era stato segnalato come disperso nella notte sulla statale 115, la stessa dove ieri sera erano state travolte due auto dalla piena del torrente. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato questa mattina dai vigili del fuoco sulla statale tra i comuni di Noto e Rosolini. A Ispica le forti piogge hanno provocato lo straripamento di ...

Maltempo : Musumeci visita zone colpite da Danni : Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, si recherà nelle prossime ore nel Siracusano e nel Ragusano, sui luoghi colpiti dal nubifragio di questa notte. Ad accompagnarlo il capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti. Il governatore ha già senti

Maltempo Lombardia - i nubifragi nel Pavese hanno provocato Danni per 1 - 5 milioni : Il Maltempo che ha sferzato la bassa Lombardia nelle ultime 48 ore ha provocato danni per 1,5 milioni di euro nei dieci Comuni maggiormente colpiti dai nubifragi. Da quello di Casteggio a Godiasco (Pavia) sarà chiesto lo “stato di calamità” per avere accesso ai fondi. Nei prossimi giorni la regione potrà riconoscere l’emergenza Pavese e sollecitare il governo. Intanto rimangono sotto stretta osservazione Po e Ticino anche in ...

Maltempo Piemonte - ingenti Danni all’agricoltura nell’Alessandrino : “Anni prima che le terre tornino fertili” : L’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa, ha effettuato un sopralluogo nell’area alluvionata del territorio alessandrino, su invito di Cia e Confagricoltura. Lo scenario che si è trovato davanti è stato quello di campi ancora invasi dall’acqua e coperti di detriti, tronchi, rocce e ghiaia; strade interrotte, argini crollati, vigneti crollati e attrezzature devastate. Ci andranno anni, spiegano ...

Maltempo Liguria : lunedì tecnici in Valle Stura per la valutazione dei Danni : “I tecnici di protezione civile sarebbero già arrivati oggi ma essendoci allerta prolungata abbiamo preferito spostare a lunedì, quando faranno valutazioni economiche rispetto ai danni che dobbiamo vedere ristorati. Abbiamo già detto ai sindaci che quello che stanno mettendo in campo come somma urgenza verrà ristorato al 100% rispetto a tutti gli interventi che sono considerati, anche dal dipartimento, urgenti per il ripristino delle ...

I Danni del maltempo nel sud della Francia : Ci sono stati allagamenti e disagi; alcune tratte di treni ad alta velocità saranno sospese fino al 4 novembre

Maltempo - due morti in Piemonte. L'ultima telefonata di una vittima : «Acqua dappertutto». Valli Stura e Orba : allagamenti - Danni e frane : Hanno perso la vita l'autista di un'auto a noleggio, che abitava a Sale, in provincia di Alessandria, e un pensionato di 80 anni, vittima di un incidente stradale nel canavese

Maltempo e Danni tra Piemonte e Liguria : un temporale stazionario ha impattato con gli Appennini : Le strutture temporalesche della notte scorsa in Valle Stura hanno provocato danni tra Liguria e Piemonte a causa di stazionamento e posizione: secondo Arpal, un primo temporale ha interessato per un paio d’ore il ponente di Genova, ed è stato seguito da un secondo temporale, organizzato e stazionario, che ha impattato con gli Appennini nella zona del Turchino e si è fermato per circa 10 ore in Valle Stura. Il vento da nord ha sospinto ...

Maltempo - campagne sott’acqua : stalle allagate - mucche affogate e Danni per milioni di euro : “campagne sott’acqua, terreni franati, stalle allagate, mucche affogate, serre inondate e oltre 150 aziende agricole e allevamenti isolati, con il Maltempo che ha sommerso le colture con danni per milioni di euro“: è quanto emerge dal primo monitoraggio di Coldiretti sugli effetti provocati dalla terribile ondata di nubifragi che si è abbattuta sul nord Italia in particolare sul Piemonte nella zona di Alessandria e in Liguria in ...

Maltempo - Danni e case isolate tra Liguria e Piemonte : “Una bomba d’acqua ha scatenato un putiferio” : A causa delle frane provocate dalle piogge torrenziali nell’Appennino ligure-Piemontese c’è un gruppo di case rimasto isolato in località Capanne di Marcarolo nel comune di Bosio (Alessandria), mentre 3 abitazioni sono isolate nel Comune di Rossiglione (Genova) a causa di un guado del torrente Gargassa diventato impraticabile: il dato è emerso nella sede del Comune a Campo Ligure (Genova), durante un incontro tra il Capo Dipartimento ...

Maltempo in Piemonte - i Danni in provincia di Alessandria. FOTO : Una violenta ondata di Maltempo si è abbattuta nelle ultime ore nell’Alessandrino, in Piemonte. Un tassista di 53 anni è morto travolto da un'onda di acqua e fango a Capriata d’Orba. A Gavi in due giorni sono caduti 541 millimetri di pioggia