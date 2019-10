Russiagate contro Moscopoli Salgono i toni tra Conte e Salvini

Fonte : agi

(Di sabato 26 ottobre 2019) Lo sall'arma bianca sultra il Presidente del Consiglio, Giuseppe, e l'ex ministro dell'Interno, Matteo, prosegue. Martedì il Copasir, presieduto dal leghista Raffaele Volpi, audirà Gennaro Vecchione, direttore del Dis. Vecchione partecipò ad entrambi gli incontri con il ministro della Giustizia Usa Barr a Roma il 15 agosto e 27 settembre 2019. Barr, secondo quanto riferito da, chiese dettagli sul professore maltese Mifsud e sull'operato dell'intelligence Usa in Italia per fatti risalenti alla primavera-estate 2016. Le audizioni del Copasir sono secretate, ma con i giornalisti, che ha mantenuto la delega per i servizi segreti, non ha usato mezzi termini: "Rimango sorpreso quando Matteopontifica sulla questione Barr. Sono andato ad agosto al Senato a riferire al suo posto, non avendo avuto informazioni da ...

