?Ragazzo trovato morto nel cortile di un palazzo all' Aurelio | sarebbe caduto dal quarto

Ragazzo cerca d’imitare giochi di 50 sfumature di grigio ma viene ritrovato in una fattoria impiccato : E’ finita molto male per un Ragazzo di 23 anni Toby Rose che aveva letto il libro “50 sfumature di grigio” e aveva in mente di imitare con la ragazza qualche gioco descritto nel best seller . Il Ragazzo era dato per disperso ma poi è stato ritrovato in una fattoria con gli arti legati e impiccato. Il 23enne, come riferito dal medico legale, aveva confidato alla ragazza Jade Wilkins che il libro “50 sfumature di grigio” gli era ...