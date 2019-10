Nedved difende Demiral | ' Suo gesto non trasgredisce il nostro regolamento etico'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 26 ottobre 2019) L'assemblea degli azionisti della Juventus, in cui il presidente bianconero Andrea Agnelli ha ufficializzato l'aumento di capitale di 300 milioni di euro, ha dato diversi spunti di riflessioni, su molti argomenti riguardanti la società torinese: oltre a parlare del modo in cui tale somma sarà investita, alcuni azionisti hanno stuzzicato presidente e vice presidente bianconero su questioni extra calcistiche, nello specifico suldicon la nazionale turca, che ha esultato insieme ai suoi compagni con il saluto militare per sottolineare la vicinanza della nazionale al governo turco e quindi ad Erdogan. Unche evidentemente ha scatenato l'ira di molti sostenitori bianconeri, che si sono schierati a favore dei curdi, che stanno subendo la forza militare turca. Ci ha pensatoin qualche modo a rispondere sulla questione, giustificando il difensore bianconero ...

