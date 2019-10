Luca Sacchi ucciso a Roma | gli aggressori non rispondono al Gip Del Grosso chiede scusa

Luca Sacchi - la madre di uno degli accusati dell’omicidio : “Meglio in galera che tra gli spacciatori”. I due non rispondono al giudice : Si è presentata nel commissariato di San Basilio, ha spiegato che probabilmente suo figlio c’entrava qualcosa con l’omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso a Roma con un colpo di pistola alla testa. E lo ha detto con coraggio: “Mio figlio ha fatto una cazzata. È meglio saperlo nelle vostre mani che in quelle di spacciatori, delinquenti e criminali”. Si chiama Giovanni Proietti, è la mamma di Valerio Del Grosso, il ...

Omicidio Luca Sacchi - la mamma coraggio che ha denunciato il figlio : “Meglio in cella che con gli spacciatori” : Quando ha saputo che suo figlio Valerio era coinvolto nell’Omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa la sera prima, non ci ha pensato due volte. mamma Giovanna è uscita di casa e si è diretta al vicino commissariato di polizia San Basilio e spiegato i suoi dubbi ai poliziotti: “Temo che mio figlio abbia fatto una cazzata”, ha detto sorretta dal figlio maggiore, Andrea. Poco prima aveva saputo ...

La madre del killer di Luca Sacchi : "Mio figlio meglio in cella che a spacciare" : Valerio Del Grosso ha confessato all’amico e alla fidanzata di aver sparato a Luca Sacchi. L’amico lo ha detto al fratello, il fratello alla madre, Giovanna Proietti, e la madre alla polizia: “Mio figlio ha fatto una cazzata”, le parole della donna, “meglio in cella che tra i pusher. È meglio saperlo nelle vostre mani che in quelle di spacciatori, delinquenti e criminali”.Non lo vedeva da due giorni. ...

