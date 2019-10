Gazzetta | Ibra al Napoli? Difficile per la questione dei diritti d’immagine

Gazzetta : ad Ibra il Napoli proporrebbe un anno e mezzo di contratto a 4 milioni a stagione : Ne tira fuori una al giorno il presidente De Laurentiis secondo la Gazzetta dello Sport e non è mai banale. L’ultima, almeno fino ad oggi, è di ieri e riguarda Zlatan Ibra homovic. Il calciatore, il cui contratto in MLS scade a gennaio, aveva dichiarato qualche giorno fa di vedere di buon occhio un suo possibile approdo a Napoli , un suo futuro come quello di Maradona al fianco del suo amico Ancelotti. Dichiarazioni che non h anno trovato ...

Gazzetta : Ibrahimovic parla del futuro a Napoli proprio mentre Raiola è a Castel Volturno : Carlo Laudisa sulla Gazzetta dello Sport scrive un lungo commento a margine dell’intervista che Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato oggi. Non ci vuole un veggente per capire che il centravanti on vuole ritirarsi, non ha ancora dato tutto, anzi, nonostante i suoi 38 anni, è alla ricerca di nuovi stimoli il ritorno in Italia è uno sfizio che lo intriga non poco. E dov’è la patria dello sfizio? Napoli, appunto, la città di Diego e calamita di ...