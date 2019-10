Femminicidio | Cirinna contro la maglietta in vendita da Carrefour | “Incita alla violenza

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 ottobre 2019) Una maglia blu con due figure stilizzate: un uomo e una donna. All’inizio discutono, poi ecco la “soluzione“: l’uomo che spinge la donna fuori da riquadro. E quest’ultima che precipita con tanto di didascalia in inglese: problema risolto. Una vignetta che in pratica raffigura una violenta spinta di un uomo verso una donna per farla smettere di parlare: e che quindi è diventata un caso. “Ho appena visto questainalItalia. Se una donna parla troppo, meglio liberarsene? L’azienda sposa questo messaggio? Gravissimo, specie in un paese in cui lale donne è notizia di ogni giorno. Chiariscano, o dovrò buttare la mia tessera”, scrive su Twitter la senatrice del Pd Monica Cirinnà. La parlamentare ha postando la foto dellainpresso la celebre catena di supermercati rilanciando un caso già ...

napolista : Repubblica: La maglietta del #Carrefour che incita al #femminicidio Minica Cirinnà: “L’azienda sposa questo messag… -