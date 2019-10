Casting per un nuovo programma tv di Sky e per un musical

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 26 ottobre 2019)tuttora aperti per la realizzazione di untelevisivo le cui riprese verranno effettuate in Maremma e che andrà poi in onda su Sky. Sono, inoltre, aperte le selezioni per realizzare un importantededicato al grande musicista e cantante Renato Carosone che verrà poi proposto in alcuni importanti teatri partenopei. UnSky Per la realizzazione di untelevisivo, che andrà poi in onda sui canali di Sky, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di cabarettisti (imitatori, comici, barzellettieri, trasformisti), sia di livello professionistico che dilettanti. Si tratta di unformat televisivo prodotto da RM Production con la giuria che valuterà i candidati che sarà presieduta proprio dalla manager di tale casa di produzione, Isabella Stasi, affiancata da altri esperti del settore. Iin questione si ...

RBcasting : #TheDazzled vince #AliceNellaCittà, Premio RB Casting a #BeatriceGrannò. Miglior Regia a #LorenzoMattotti per 'La f… - Luipez2 : @DiMarzio In un casting per il servizio stampa RUBENTUS ci sarebbe la fila di tutti i GIORNALAI italiani. - chiarsbedem : RT @worriedmoon94: Col casino di ieri, v'immaginate se Instagram avesse ancora la possibilità di vedere le attività delle persone che si se… -