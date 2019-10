Carlos Sainz F1 - GP Messico 2019 : “Sembra che la cosa più importante di questo weekend sia il graining delle gomme” : Al termine della prima giornata delle prove libere Carlos Sainz ha parlato al sito iberico Marca.com, al quale ha tracciato il bilancio del venerdì del GP del Messico di F1, chiuso con l’ottavo tempo, nonostante un ultimo tentativo con gomme soft al di sotto delle attese del pilota. Una giornata positiva, nonostante una conclusione non all’altezza: “Penso che sia stato un altro venerdì solido. Non abbiamo finito nel miglior ...

Carlos Sainz - the invisible man… : Ve la ricordate la canzone dei Queen? Colonna sonora perfetta per Carlos Sainz, uomo invisibile nell’ultimo GP. Secondo il giornalista spagnolo Antonio Lobato, la regia della TV della F1 spesso dimentica di riprendere il pilota McLaren, anche durante manovre che meriterebbero attenzione: “Non importa cosa faccia, non lo si vede mai“. In Ungheria Sainz è […] L'articolo Carlos Sainz, the invisible man… sembra essere ...