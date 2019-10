Fonte : oasport

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Giornata ambivalente per l’aglidiin corso di svolgimento a Batumi, in Georgia. La squadra, infatti, rimane a punteggio pieno, ed è una delle sole cinque a trovarsi in questa situazione assieme a Romania, Spagna, Georgia e Russia (che, in termini di punteggio complessivo sui singoli match, hanno fatto più punti, ma per il momento è un discorso prematuro da fare). Continuano invece le difficoltà della squadra Open. Le donne, in particolare, riescono a cogliere una splendida vittoria per 2.5-1.5 sull’Ucraina, teoricamente più forte e che, pur lasciando a riposo Anna Ushenina, schiera ben tre giocatrici sopra i 2400 punti ELO e un’altra a quota 2333. Le azzurre, però, riescono a fare il miracolo: Marina Brunello batte, con il Nero, Natalia Gaponenko creandosi una potentissima iniziativa in uscita dalla Difesa Siciliana, mentre ...

OA_Sport : Scacchi, Europei a squadre 2019: è grande Italia femminile contro l’Ucraina, pari nell’Open con la Lituania - zazoomnews : Scacchi Europei a squadre 2019: Italia travolta dalla Spagna nel torneo Open donne ok con la Svizzera. Russia e Ing… - zazoomblog : Scacchi Europei a squadre 2019: Italia travolta dalla Spagna nel torneo Open donne ok con la Svizzera. Russia e Ing… -