Presi gli assassini di Luca Sacchi | ma sul movente restano i dubbi

Fonte : agi

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Sono stati fermati dopo l'interrogatorio i due ragazzi sospettati di essere gli autori dell'omicidio di, personal trainer di 24 anni ucciso a Roma. Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, entrambi 21enni, sono accusati di aver sparato al giovane in circostanze che ancora non sono state chiarite e che sembrano più complesse del tentativo di rapina ipotizzato in un primo tempo. Ascoltati da carabinieri e polizia dopo che una serie di testimoni avevano fornito elementi utili a rintracciare i presunti autori dell'omicidio, i due sono usciti dalla Questura di Roma, uno a bordo di una volante e l'altro su gazzella per essere portati nel carcere di Regina Coeli. "Non si sono assolutamente costituiti, sono stati raccolti elementi e poi sono stati catturati fuori dal domicilio, in luoghi dove si nascondevano,uno era in zona San Basilio: Del Grosso in un residence di ...

matteosalvinimi : Gli ordini presi da Berlino, Bruxelles e Parigi li lascio a Renzi, Conte e Di Maio. Per me l'Italia è l'Italia: un… - EugenioCardi : Complimenti ai @_Carabinieri_ ?? Presi gli assassini di #LucaSacchi in tempo record. - PieroVendramel : RT @mgdj56: #IoStoConSalvini #GovernoSparaBalle ,presi per i fondelli gli italiani. Io darei i soldi ai genitori che si tengono a casa i… -