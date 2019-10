Maltempo in Sicilia | un disperso e scuole chiuse

Maltempo in Sicilia : Fonte foto: TwitterMaltempo in Sicilia 1Sezione: Cronache Tag: Maltempo Luca Sablone Allerta rossa in Sicilia: scuole chiuse in via precauzionale. Un anziano di 80 anni è disperso dopo essere probabilmente caduto nel fiume Salso: non si hanno più sue notizie da quel momento Allerta rossa in Sicilia: scuole chiuse in via precauzionale. Un ...

Maltempo - allerta meteo in Sicilia : disperso un 80enne nell’agrigentino - forse è scivolato dentro a un fiume. Scuole chiuse in 5 Province : Un 80enne è disperso da giovedì notte, probabilmente dopo essere scivolato nella tarda serata di ieri nel fiume Salso, a Licata, in provincia di Agrigento, a causa del Maltempo che ha colpito la Sicilia. A dare l’allarme è stata una persona che, percorrendo a piedi il ponte Federico II, ha notato delle ciabatte che galleggiavano in acqua. Sul posto sono arrivati i familiari dell’ottantenne, che già lo cercavano e hanno riconosciuto le ciabatte. ...

Allerta Meteo - situazione critica al Sud : Maltempo estremo - enorme ciclone provoca alluvioni in Sicilia : situazione critica per il maltempo in Sicilia: il sistema temporalesco di tipo “V-Shaped”, tra i più pericolosi in assoluto per la sua conformazione a multi-cella, ha attraversato tutta l’isola nella notte portandosi dal trapanese e dall’agrigentino, bersagliati dai nubifragi ieri sera, ai settori orientali dell’isola. Così mentre su Trapani e anche Agrigento, è tornato a splendere il sole, sta diluviando su tutta ...

Maltempo Sicilia : circolazione ferroviaria sospesa su alcune linee : Le Ferrovie dello Stato rende noto che in base al Bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile per le abbondanti piogge che stanno interessando la Sicilia, dalle 5 di oggi e fino alla normalizzazione delle condizioni meteo, è sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-Gela-Canicatti’, Canicatti’-Caltanissetta e Agrigento-Canicatti’. Inoltre, a causa dei danni dovuti al Maltempo, la ...

Violenta ondata di Maltempo Sicilia : un disperso a Licata - uomo caduto nel fiume Salso : A causa del maltempo un uomo è disperso a Licata: sarebbe scivolato nella tarda serata di ieri nel fiume Salso, e da quel momento non si hanno più sue notizie. Le ricerche sono affidate ai sommozzatori dei Vigili del fuoco e al Nucleo speleologico. L'articolo Violenta ondata di maltempo Sicilia: un disperso a Licata, uomo caduto nel fiume Salso sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Sicilia - è una notte da in cubo : prime alluvioni in atto - ed è solo l’inizio [LIVE] : E’ iniziata una lunga notte di forte Maltempo in Sicilia: piogge torrenziali stanno già colpendo da qualche ora i settori occidentali e sud/occidentali dell’isola, provocando eventi alluvionali tra Trapani e Agrigento. Tra le 17:00 di oggi pomeriggio e le 21:30 della sera, in meno di 5 ore, sono caduti 183mm di pioggia a Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara, 96mm a Castelvetrano, 93mm a Partanna, 60mm a Mazara del Vallo, ...

