La bocciatura della risoluzione Ue sui porti aperti è una sconfitta per tutti

Fonte : wired

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Lo sbarcoDiciotti nell’agosto 2018 (foto: Andrea Di Grazia/LaPresse) Se quello che è successo all’Europarlamento è l’antipasto del modo in cui la maggioranza giallorossa dovrà (dovrebbe, meglio dire) rivedere i decreti sicurezza targati Salvini, non c’è da sperare in chissà quali sviluppi positivi. Specialmente ora che i dem sembrano essersi magicamente destati dal mimetismo dei primi due mesi di governo e aver presentato due disegni di legge alla Camera, firmati da Giuditta Pini e Matteo Orfini, destinati a smontare quei provvedimenti (il problema, in piena sessione di bilancio, sarà calendarizzarli in tempi rapidi, ancora prima di confrontarsi su chi e come li voterà). Intanto ieri a Strasburgo il Partito democratico ha votato a favoreche proponeva iper le imbarcazioni delle ong e il Movimento 5 stelle si è astenuto. Col risultato che il ...

imelda3959 : RT @SeaWatchItaly: «È incredibile. Ci occupiamo di salvare le bestie, ma non gli esseri umani. Ieri abbiamo deciso di difendere le api, ogg… - Pilipo83 : RT @SeaWatchItaly: «È incredibile. Ci occupiamo di salvare le bestie, ma non gli esseri umani. Ieri abbiamo deciso di difendere le api, ogg… - Fiora4Francesco : RT @SeaWatchItaly: «È incredibile. Ci occupiamo di salvare le bestie, ma non gli esseri umani. Ieri abbiamo deciso di difendere le api, ogg… -