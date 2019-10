In Cina è stata arrestata Huang Xueqin | una delle più importanti attiviste del movimento

Il governo di Hong Kong ritira formalmente la contestata legge pro-Cina : Il governo di Hong Kong ha in via formale ritirato oggi la contestata e controversa proposta di legge sulle estradizioni in Cina, causa delle proteste partite a giugno e trasformatesi poi in manifestazioni anti-governative e pro-democrazia per la richiesta di riforme, tra cui il suffragio universale, ma di natura sempre più violenta.Anticipato lo scorso mese, il ritiro, a 6 mesi dalla prima lettura da parte del parlamento e a 8 mesi ...

L'ex compagna di Giuni Russo smentisce Donatella Rettore : "Non le è stata viCina durante la chemio" : Dopo le dichiarazioni di Donatella Rettore in diretta a “Vieni da me”, arriva la smentita. Direttamente dalla compagna di Giuni Russo, Maria Antonietta Sisini: “Rettore non ha visto né sentito Giuni negli ultimi anni”. durante la trasmissione su Rai1 la attrice e cantautrice italiana aveva detto, invece, di aver aiutato la Russo durante il suo periodo di chemioterapia. Ma la compagna della cantante morta ...

MediCina : Policlinico e Statale di Milano alleati con l’Aeronautica Militare : Sempre più sicurezza per i voli, sia militari sia civili. Ma anche Medicina rigenerativa, ricerca contro l’invecchiamento, terapie cellulari e nuove tecnologie biomediche per il trattamento delle lesioni neurologiche gravi. Sono solo alcuni dei nuovi orizzonti di studio che vengono aperti grazie ad un accordo quadro appena siglato tra Policlinico di Milano, Università degli Studi di Milano e Aeronautica Militare Italiana. L’accordo, ...

Genova - cadono calCinacci da viadotto Bisagno. I residenti : “La lezione del Morandi non è bastata?” : Autostrade rassicura: "Si tratta di un pezzo di pluviale di plastica", ma non è il primo cedimento dal viadotto dell'A12. La capogruppo ligure del M5s chiede che vengano effettuati, a fronte anche di altri recenti analoghi episodi nuovi controlli da una terza parte. E i residenti si dicono impauriti.Continua a leggere

L’Australia è stata vittima di un attacco hacker dalla Cina : Australia, la Sydney Opera House (foto: Getty Images) La Cina avrebbe effettuato un attacco informatico ai danni del parlamento dell’Australia e dei tre maggiori partiti politici poco prima delle elezioni che si sono tenute a maggio. A confermare l’attacco è stata L’Australian Signals Directorate (Asd), l’agenzia d’intelligence informatica del paese, che ha spiegato che Pechino è stato il diretto responsabile dell’attacco avvenuto nel mese ...

Margherita di Savoia - uccide il marito con un coltello da cuCina dopo una lite : arrestata : Una lite dovuta alla separazione tra due coniugi è finita nel sangue a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani: una donna di 48 anni ha ucciso il marito di 53 colpendolo al collo con un coltello da cucina. L'uomo è deceduto poco prima dell'arrivo in ospedale, mentre lei è stata fermata dalle forze dell'ordine e portata in caserma.Continua a leggere

