Fermati due sospettati per l' omicidio di Luca Sacchi

(Di venerdì 25 ottobre 2019) È in corso, secondo quanto si apprende, un interrogatorio in procura in relazione all’di, personal trainer di 24 anni, rimasto ucciso con un colpo di pistola alla testa due sere fa alle 23.20 fuori dal pub Jhon Cabot di via Mommsen, in zona Appio, nella Capitale. Sarebbero due ie portati in Questura nella notte, dopo le 2.30: si tratterebbe, riporta il Messaggero, di due romani.La notte dell’. Ha rincorso e affrontato due rapinatori che, poco prima, avevano colpito alla nuca la fidanzata e le aveva strappato lo zainetto con dentro pochi euro. Un gesto che ha pagato con la vita. È finita nel sangue una rapina avvenuta nella tarda serata di ieri nei pressi del parco della Cafarella a Roma., un ragazzo di soli 24 anni, è stato centrato alla testa da un colpo di pistola. Nonostante un ...

sulsitodisimone : Fermati due sospettati per l'omicidio del personal trainer 24enne a Roma - _00Style00_ : Li prenderanno. Solo questione di tempo! - 24Mattino : ??Fermati due sospettati della morte di #LucaSacchi -