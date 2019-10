Demi Moore | Bruce Willis non meritava di essere pagato più di me

Tallulah Willis - la figlia di Bruce e Demi Moore : “Ho pensato spesso al suicidio” : Tallulah Willis, la figlia di Bruce e Demi Moore, ha 25 anni e ha deciso di approfittare della Giornata mondiale della salute mentale per lanciare un messaggio importante: non bisogna aver paura di parlare di depressione. Come la sorella Rumer, Tallulah ha avuto un passato difficile: è arrivata a pesare poco più di 40 chili per la dismorfofobia (un disturbo che porta a vedersi deformi anche se non lo si è) e a pensare spesso al suicidio.In un ...

Ashton Kutcher rompe il silenzio sulle dichiarazioni dell'ex Demi Moore : “Stavo per premere il pulsante invia su un tweet davvero duro. Poi ho visto mio figlio, mia figlia, mia moglie e l’ho cancellato”. Ashton Kutcher rompe il silenzio ma non si sbilancia. Con un tweet apparso sul suo profilo, seppur senza un esplicito riferimento, l’attore ha commentato le recenti dichiarazioni dell’ex Demi Moore. I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, ...

Demi Moore venne abusata a 15 anni : lo rivela nell'autobiografia 'Inside Out' : Una vita non certamente facile è stata quella di Demi Moore prima del successo. L'attrice americana, fra le altre cose, è stata violentata a 15 anni, come rivela la stessa Demi nella sua autobiografia 'Inside Out'. Ora, a 56 anni, la Moore si sente libera di parlare del suo passato turbolento e difficile: ha deciso di farlo nel suo volume, che racchiude una parte della sua esistenza: 'Inside Out' è la prima autobiografia della celebre attrice di ...

Demi Moore : “Venduta da mia madre ad un uomo per 500 dollari” : Portata al bar dalla madre alcolizzata affinché gli uomini la notassero, violentata a 15 anni da uno di loro che le chiese cosa provasse ad essere stata “Venduta” dalla madre per 500 dollari… Sono alcune delle nuove scioccanti rivelazioni dell’autobiografia di Demi Moore “Inside out”, che uscirà proprio oggi e che svela inediti particolari sul doloroso passato dell’attrice di “Soldato Jane”…-- -- Nel libro di memorie, che secondo la Cbs, è ...

Demi Moore : "Per Ashton Kutcher ho fatto sesso a tre" : Demi Moore continua a raccontare i segreti della sua relazione con l'attore Ashton Kutcher: nella sua autobiografia Inside Out, l'attrice rivela che l'uomo l'aveva costretta ad avere dei rapporti sessuali a tre a pochi anni dal matrimonio, avvenuto nel 2005, allo scopo di rendere la loro storia più "intrigante".Kutcher avrebbe poi tradito l'ex moglie con Sara Leal e Brittney Jones: il primo episodio sarebbe avvenuto a una festa di addio al ...

