Bianca Atzei e Jonathan hanno litigato | la rivelazione a Detto Fatto

Bianca Atzei e Jonathan hanno litigato : la prova in diretta tv a Detto Fatto : Cosa è successo tra Jonathan e Bianca Atzei : imbarazzo a Detto Fatto Che fine hanno Fatto Bianca Atzei e Jonathan Kashanian? Dopo l’Isola dei Famosi 2018 i due erano diventati inseparabili e si parlava addirittura di qualcosa di più di una semplice amicizia. Da mesi, però, la cantante e l’esperto di costume hanno smesso di […] L'articolo Bianca Atzei e Jonathan hanno litigato : la prova in diretta tv a Detto Fatto proviene da ...

Bianca Atzei - shopping bollente con il ‘nuovo’ fidanzato Stefano Corti : Il gossip è esploso prima dell’estate, quando l’amore fra Bianca Atzei e Stefano Corti era diventata di dominio pubblico. Lei cantante, lui inviato de Le Iene erano usciti allo scoperto e sembravano molto felici e innamorati. Erano stati fotografati dal settimanale Diva e Donna mentre passeggiavano mano nella mano. Scatti che lasciavano pochi dubbi, anche perché il gossip già circolava per via di certi indizi social, ovvero foto e video dagli ...

Problema alle corde vocali : Bianca Atzei annulla il concerto : "Sono una roccia si, che a volte si sgretola". Sono queste alcune parole utilizzate da Bianca Atzei per dare una pessima notizia alle migliaia di fan che, questa sera, la aspettavano sotto il palco di Taurianova. La cantante sarda avrebbe dovuto tenere un concerto in provincia di Reggio Calabria ma un Problema di salute l'ha costretta ad annulla re il live. Colpa di un Problema alle corde vocali , secondo quanto fatto sapere dalla cantante sul suo ...

Bianca Atzei e quel male al cuore : la notte in cui ha rischiato la vita : Torna a parlare di sé Bianca Atzei . La cantante sarda, che andrà di scena al concerto per "La Giornata Mondiale del cuore " in programma al teatro Arcimboldi di Milano il 29 settembre, ha ricordato e raccontato sul magazine "Starbene" il dramma vissuto nel 2015, quando venne colta da un malore mentre

Bianca Atzei : “A Sanremo sono stata male al cuore - per fortuna mi hanno salvato la vita” : Per Bianca Atzei è stata un’estate al ritmo della passione, documentata giorno per giorno sui social, con la Iena Stefano Corti. I due sono inseparabili e hanno condiviso con i propri fan ogni attimo delle loro quotidianità e delle loro vacanze. Ma per la cantante c’è stato spazio anche per il tour estivo e la promozione dell’ultimo singolo “La mia bocca”, che fa da apripista al suo percorso per tornare al prossimo Festival di ...