Battute? In Rai c’è un programma mica male

Battute? - diretta prima puntata dalle 23 su Rai2 : Dopo l'annullamento della prima puntata prevista per il 16 settembre alle 20 a causa di un grave lutto che aveva colpito il conduttore e sceneggiatore Alessandro Bardani, prende il via stasera alle 23 su Rai2 Battute?, la striscia che vede umoristi, battutisti e artisti seduti a un tavolo a commentare in maniera divertente fatti di stretta attualità.Ideato da Giovanni Benincasa e prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand by me, la ...