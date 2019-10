Roma | difende la ragazza da una rapina 24enne colpito da sparo alla testa | è grave

Londra - la moglie di un diplomatico Usa investe e uccide giovane inglese e Trump la difende : “Guidano cont Roma no” : “E’ un terribile incidente ma può capitare quando sei abituato a guidare a destra e improvvisamente devi guidare a sinistra. Non dovrei dirlo, ma è capitato anche a me” di guidare nella direzione sbagliata: Donald Trump ha difeso così la moglie di un diplomatico americano a Londra che ha investito un giovane in Gran Bretagna mentre guidava contromano, tornando poi in Usa coperta dall’immunità diplomatica. “La donna ...

FdI e Lega in piazza per “difendere la democrazia”. A colpi di saluti Romani : saluti romani e slogan contro il governo e la Commissione Europea hanno fatto da sfondo alla manifestazione indetta da Fratelli d'Italia e Lega per protestare contro la nascita del governo Conte bis. E Giorgia Meloni attacca: "Il governo parte male, non si pone il problema dell'indignazione popolare".Continua a leggere