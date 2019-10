Regeni | il Parlamento Ue vota risoluzione che condanna l’Egitto | “Stop a relazioni ed

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Ileuropeoil governo egiziano per le continue violazioni dei diritti umani e lo accusa di aver ostacolato le indagini sulla morte di Giulio. La plenaria di Strasburgo hato unain cui siduramente la recente repressione e le restrizioni ai diritti fondamentali in Egitto, in particolare la libertà di espressione, sia online che offline, di associazione e lo Stato di diritto. Poi ha invitato Il Cairo a cambiare atteggiamento al fine di fare luce sulla sua morte del ricercatore italiano, chiamando i responsabili a risponderne. “Questa notizia che arriva da Strasburgo è davvero importante – ha commentato il presidente della Camera, Roberto Fico – Perché la verità per Giulio è la porta per la verità di tanti altri, è verità collettiva”. L’Eurocamera ha denunciato l’assenza di un’indagine veramente ...

