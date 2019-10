Pucciarelli | “Unica italiana in vagone di stranieri” 5S | “Non può guidare Commissione

Fonte : fanpage

(Di giovedì 24 ottobre 2019) La presidente dellaDiritti umani del Senato Stefaniaha pubblicato un video in cui si lamenta di un episodio che le è accaduto su un treno, in cui si è trovata nello stessocon un gruppo di stranieri "di colore", senza biglietto. M5s: "Non può ricoprire quel ruolo". Ma un anno fa fu eletta anche con i voti dei pentastellati.

