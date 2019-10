No ai porti aperti e alle ONG | per il Parlamento UE salvare vite in mare non è un obbligo

Parlamento Ue si spacca sui migranti : no ai porti aperti alle navi delle ong : Il Parlamento europeo si spacca sui migranti. Con due soli voti di scarto l’Eurocamera ha respinto oggi un testo di risoluzione sulla ricerca e salvataggio dei migranti nel Mediterraneo che tra l’altro invitava gli Stati membri a mantenere i loro porti aperti alle navi delle ong. La risoluzione ha ricevuto 288 sì, 290 contrari e 36 astenuti.

Migranti : Salvini - 'Ocean Viking a Taranto - porti aperti e braghe calate' : Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Assegnato il porto di Taranto alla nave Ocean Viking e ai suoi 176 passeggeri, con tanto di festeggiamenti a bordo. porti aperti, braghe calate e promesse tradite, l’invasione riprende. I criminali ringraziano". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini.

Migranti : Salvini - ‘Ocean Viking a Taranto - porti aperti e braghe calate’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Assegnato il porto di Taranto alla nave Ocean Viking e ai suoi 176 passeggeri, con tanto di festeggiamenti a bordo. porti aperti, braghe calate e promesse tradite, l’invasione riprende. I criminali ringraziano”. Lo scrive su Twitter Matteo Salvini. L'articolo Migranti: Salvini, ‘Ocean Viking a Taranto, porti aperti e braghe calate’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Strage dei porti aperti : Alessandro Sallusti Donne e bimbi annegati a Lampedusa. Più barconi partono, più morti ci sono Decine di morti il bilancio è ancora incerto e provvisorio soprattutto donne e bambini. È successo nell'ennesimo naufragio al largo di Lampedusa di un barcone carico di immigrati. Con Salvini al governo e ministro dell'Interno tutto sarebbe stato chiaro e oggi i giornali titolerebbero: «Strage dell'Italia fascioleghista», il Pd sarebbe in ...

Dramma dei porti aperti a Lampedusa : immigrazione Nicola Porro ?Url redirect: https://www.nicolaporro.it/zuppa-di-porro/Dramma-dei-porti-aperti-a-Lampedusa/ Luoghi: Lampedusa

porti aperti - tornano i morti Altro naufragio a Lampedusa : Mauro Indelicato Per adesso sono stati recuperati 2 cadaveri, ma i dispersi sarebbero più di venti: sono invece 22 le persone tratte in salvo e già trasferite a Lampedusa Sono di due donne, secondo l’Ansa, i due corpi recuperati a largo di Lampedusa a seguito di un rovesciamento di un barchino avvenuto a poche miglia dall’isola. Altri due invece sarebbero stati avvistati nelle vicinanze del punto del naufragio. Sul posto stanno ...

Ecco i primi danni dei porti aperti : sbarcati 216 migranti in un weekend : Gianni Carotenuto Nel giro di 24 ore, tra sabato e domenica, sulle coste italiane sono arrivati più di 200 migranti: 176 a Lampedusa e 40 sulle coste del Sulcis, in Sardegna. Tutti "sbarchi fantasma". Salvini: "Al governo incapaci, venduti o complici?" Tra sabato e domenica, più di 200 migranti sono sbarcati sulle coste italiane, 176 a Lampedusa e 40 sulle coste del Sulcis, in Sardegna: un totale di 216 persone. Tutte arrivate sulle ...

Alla Cei i porti aperti non bastano : "Non firmiamo carte in bianco" : Giuseppe Aloisi Il presidente della Cei, il cardinal Gualtiero Bassetti, esprime soddisfazione per la svolta sui migranti, ma evidenzia come serva qualcosa di più Il cardinal Gualtiero Bassetti, presidente Cei, si è detto soddisfatto di come si stia affrontando la nuova fase della gestione dei fenomeni migratori. Ma per quanto la "atmosfera" sui migranti stia mutando - un cambiamento che l'alto ecclesiastico ritiene positivo - , il ...

Accordo migranti - Salvini : “È una fregatura. Così i porti sono aperti - ne arrivano già di più”. Conte : “Passo storico - ora abbiamo credibilità” : “Una fregatura. Ora i porti italiani sono aperti. Faccio presente che la nave ong Ocean Viking sta sbarcando 182 migranti in questo momento al porto di Messina”. Prevedibile e tranchant come suo solito, arriva il giudizio di Matteo Salvini sull’Accordo per la redistribuzione dei migranti raggiunto il 23 settembre dall’Italia nel vertice di Malta. “Stanno partendo di più e rischiano di morire di più. Se Conte non lo ...

Migranti - i porti con Salvini erano chiusi? No - sono rimasti aperti : nel 2019 con lui ministro 10 navi ong su 14 sono sbarcate in Italia : Era il 10 giugno 2018. Quel giorno Matteo Salvini aveva dato il via alla “politica dei porti chiusi“, impedendo l’attracco della nave Aquarius con 629 persone a bordo e inaugurando la narrazione che nei mesi successivi avrebbe caratterizzato la sua gestione del ministero dell’Interno: con noi al governo in Italia non arriva più nessuno. I numeri, però, raccontano una realtà ben diversa. Tra il 1° giugno 2018 e il 19 ...

SPILLO/ Migranti - quei porti aperti che indeboliscono il Colle : Sul dossier migratori le presidenze stanno scavalcando i governi. Un passo "necessario" che potrebbe indebolire ancor di più l'Ue

porti aperti - l'Ungheria attacca Di Maio e lui : "Facile fare i sovranisti con le frontiere degli altri" : È "deplorevole e pericolosa" la decisione dell'Italia di riaprire i Porti ai migranti. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, alla tv M1. Così la decisione italiana - presa dal nuovo governo in contrapposizione con quello passato - di riaprire i Porti viene contestata. In p

Pontida - Salvini alle Ong : "Godetevi i porti aperti che poi torno". Deputato leghista : "Mattarella mi fa schifo" : L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini da Pontida tuona contro le Organizzazioni non governative impegnate nel soccorso e salvataggio in mare dei migranti: "Ora che i porti sono aperti care Ong, godeteveli questi porti, perché noi al governo ci torniamo e torneremo a difendere i confini come si fa in un paese normale". Salvini: 'Referendum per abrogare la parte proporzionale ...

Immigrati - porti aperti : i militari temono di tornare a fare i "taxi del mare" come le Ong : Il nuovo governo giallo-rosso con la sua linea più morbida sui migranti preoccupa non poco la Marina militare. Alla Difesa si vocifera che adesso il rischio che l'esecutivo Conte possa rimettere in campo le navi militari si fa sempre più concreto, rivela il Giornale in un retroscena, come negli anni