Migranti | il Ruanda accoglie i profughi che noi non sappiamo gestire

Fonte : fanpage

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Ilrà nelle prossime settimane altri 120 rifugiati: si tratta del terzo gruppo diaccolti nel Paese dopo essere stati evacuati dalla Libia in base all'accordo siglato lo scorso settembre fra il governo di Kigali, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e l'Unione africana. Secondo il patto, circa 500 rifugiati provenienti dalla Libia saranno evacuti in: si tratta specialmente di bambini e giovani particolarmente vulnerabili.

