INCENDIO LENO | ESPLOSIONE CASEIFICIO SOLAT Video | 30mila forme di Grana bruciate

Brescia - vasto INCENDIO in caseificio a Castelletto di Leno. VIDEO : Fiamme e paura nel Bresciano. Un grosso incendio si è sviluppato nel un caseificio a Castelletto di Leno. Il rogo di vaste proporzioni, con fiamme e colonne di fumo visibili a chilometri di distanza, è divampato nella sede dell’azienda Solat. Rogo alimentato dall'esplosione di alcune tubature di Metano Il caseificio, che produce 65 mila forme di Grana Padano ogni anno, è stata raggiunto da una decina di squadre chiamate a mettere in ...