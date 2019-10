«Far pagare le tasse agli italiani | la più grande delle utopie» | parola di Leonardo

Il Segreto - trame : Francisca attenta alla vita di Irene e Adela per Farla pagare a Severo : Le vicende della serie televisiva spagnola Il Segreto continuano ad essere travolgenti. Nelle puntate che verranno trasmesse in Italia nelle prossime settimane di programmazione, l’attentato avvenuto alla cerimonia nuziale di Fernando Mesia e Maria Elena Casado de Brey continuerà ad essere motivo di discussione. La terribile tragedia stravolgerà la vita anche a Maria Castaneda, che rimarrà immobilizzata su una sedia a rotelle per delle gravi ...

Manovra - la maxi-tassa sulla casa : Imu più Tasi - così il governo darà l'ok per Farci pagare di più : Non ci sarà la riforma del catasto, ma in Manovra potrebbe spuntare la maxi-tassa sulla casa, un accorpamento di Imu e Tasi con un'aliquota massima dello 0,86 per mille. Un'aliquota, ricorda il Corriere della Sera, pari alla somma dell'Imu (massimo lo 0,76 per mille) e della Tasi (lo 0,1): "Il risch

Dietro alla scelta di Unicredit di Far pagare ai clienti i tassi negativi : Milano. La decisione dell’amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier, di girare a clienti con depositi sopra i 100 mila euro il costo dei tassi di deposito negativi è destinata a far discutere, tanto più che Mustier si è fatto carico di un annuncio scomodo che ha voluto commentare anc

Johnson&Johnson dovrà pagare 8 miliardi di dollari a un uomo che aveva sviluppato una ginecomastia in seguito all’uso di un Farmaco antipsicotico : Johnson&Johnson è stata condannata da una giuria di Philadelphia, negli Stati Uniti, a pagare 8 miliardi di dollari di danni (7,2 miliardi di euro) a un uomo che aveva sviluppato una ginecomastia, ovvero un ingrossamento delle mammelle, in seguito all’uso di Risperdal,

Manovra - arriva la Carta unica : si potrà Fare tutto (anche pagare) con carta d’identità elettronica : Il governo vuole introdurre la carta unica: una tessera da utilizzare come documento d'identità, patente di guida, tessera sanitaria e anche strumento di pagamento e per prelevare contanti. La novità, annunciata a Fanpage.it dal sottosegretario al Mef, Alessio Villarosa, è che potrebbe non servire una nuova tessera da fornire ai cittadini, ma sarà possibile fare tutto attraverso la carta d'identità elettronica.Continua a leggere

Dazi Usa - Conte : “Faremo di tutto per limitare i danni”. La ministra Bellanova : “L’Italia non può pagare per responsabilità che non ha” : Il giorno dopo l’annuncio dei Dazi americani in arrivo sui prodotti europei a partire dal 18 ottobre per 7,5 miliardi di dollari, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna a ribadire l’impegno del governo italiano per far cambiare idea all’amministrazione Trump, almeno per quanto riguarda i prodotti italiani. “Faremo i tutto per limitare i danni“, ha detto il premier all’Assemblea di Assolombarda alla Scala. ...

Sanità - Speranza : “C’è impegno a togliere il super-ticket. Faremo ddl per riordino materia : chi ha di più deve pagare di più” : “Basta tagli e più risorse per il Servizio sanitario nazionale. Le risorse da sole non bastano a risolvere i problemi, ma sono fondamentali almeno per provare a risolverli”. In un video su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza, annuncia che nel Fondo sanitario nazionale per il 2020 ci saranno 2 miliardi in più rispetto al 2019. Ma soprattutto, sottolinea, “al Consiglio dei ministri abbiamo scritto per la prima ...

La missione (quasi) impossibile di Apple : Far pagare gli utenti mobile - editoriale : In un momento in cui alcuni dei maggiori successi videoludici al mondo sono gratuiti (da Fortnite fino a Dota 2 e League of Legends), Apple va nella direzione opposta: educare gli utenti mobile a pagare per giocare ai videogiochi. L'abbonamento per iOS e Mac, Apple Arcade, costerà 4,99 euro e la sottoscrizione basterà per una famiglia di sei dispositivi. Pochissimo, insomma. Tantissimi, però, per chi è abituato a non pagare un centesimo per la ...

Alitalia : Pedica (Pd) - ‘non Far pagare sempre i lavoratori’ : Roma, 13 set. (AdnKronos) – “Le istituzioni nazionali e locali devono far far sentire la loro voce sul caso Alitalia. E’ grave la notizia che Ferrovie non si farà carico degli esuberi. Occorre intervenire subito e riprendere eventualmente la lotta con i lavoratori per difendere i loro lavoro”. E’ quanto afferma, in una nota l’esponente del Pd Stefano Pedica.“Conte deve trovare una soluzione per ...

I clienti Topo e il perché non funziona Far pagare la prova delle scarpe senza acquisto : Un recente libro di Confcommercio, Il negozio nell’era di internet, lo chiama cliente Topo dall’inglese Try Offline, Purchase Online cioè provi in negozio, offline, e poi compri on line. È quello che ha denunciato, non per primo, un negoziante del modenese, scegliendo una tattica anti-commercio online. «prova scarpe 10 euro» ha scritto su un cartello, chiaramente per cercare di evitare che la gente entri nel suo negozio provi la merce e poi la ...

Lucas sbotta su IG dopo le accuse di tradimento fatte alla Henger : 'Dio me la Farà pagare' : È un pomeriggio molto movimentato quello che hanno vissuto Lucas Peracchi e Mercedesz Henger: oggi, mercoledì 4 settembre, i due si sarebbero lasciati in modo piuttosto strano. dopo aver accusato la ragazza di averlo tradito con Andrea Montovoli, l'ex tronista di Uomini e Donne è tornato sui suoi passi prendendosi tutte le colpe di quello che sta succedendo: il giovane ha anche parlato di un forte malessere che vive da tempo e del quale non ...