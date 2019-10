Fonte : ilsecoloxix

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Garassino: «Previsto qualche giorno di tolleranza per i trasgressori». I Vespa club chiedono un rinvio

EmanueleAnsel : Il Secolo XIX: Divieti anti-smog a Genova, si parte il 4 novembre. Ecco la mappa delle zone off limits.… - Telenord : Genova, divieti anti-smog al via il 4 novembre: cosa cambia - SplendorSolis00 : RT @_Velies_: Ecco come si è ridotto l'occidente. Divieti anti-burqa negli ospedali. Come se fosse pure una cosa da scrivere in Italia... O… -