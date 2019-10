Daniele De Rossi può tornare alla Roma | più di un rumor | la strada che lo riporta in

Daniele De Rossi in declino al Boca Juniors : da idolo a flop - ora lo chiamano "el vecio" : ROMA - Da El Tano sindaco di Buenos Aires a El Vecio da rispedire in Italia. Le mezze misure mancano tanto nel nostro calcio quanto in quello argentino dove dopo due mesi è già...

Daniele De Rossi e non solo : anche Zlatan Ibrahimovic nel mirino del Boca Juniors : Zlatan Ibrahimovic dopo Daniele De Rossi. L’idea, che solo un paio di anni fa sarebbe stata bollata come follia calcistica, è del direttore sportivo del Boca Juniors Nicolas Burdisso, ex compagno di squadra di entrambi i calciatori. L’ex capitano della Roma veste già la maglia degli xeneizes, mentre per l’attaccante svedese ci sarà ancora da aspettare. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, il centravanti ex Juve, ...

Daniele De Rossi torna in azzurro : da Roberto Mancini un omaggio alla carriera? : Aveva lasciato la Nazionale dalla panchina nel novembre del 2017, mentre assisteva alla disfatta dei suoi compagni nel playoff Mondiale contro la Svezia a San Siro, rifiutandosi di entrare in campo alla richiesta del ct Ventura per caldeggiare l'ingresso di Lorenzo Insigne, perché la partita doveva

Daniele De Rossi pre-convocato da Mancini per Italia-Grecia del 12 ottobre all’Olimpico : Roberto Mancini ha pre-convocato Daniele De Rossi per la partita dell’Italia contro la Grecia, in programma il 12 ottobre all’Olimpico di Roma. L’ex capitano giallorosso potrebbe quindi tornare nel ‘suo’ stadio con la maglia della Nazionale nel match valido per la qualificazione agli Europei e che, calcoli alla mano, potrebbe certificare la partecipazione alla competizione. Il ritorno del centrocampista in azzurro ...

Daniele De Rossi preconvocato in Nazionale per la partita con la Grecia : Il ct azzurro Roberto Mancini ha inserito il centrocampista del Boca Juniors Daniele De Rossi, a quanto si apprende, tra i pre-convocati per la pRossima sfida della Nazionale italiana contro la Grecia, il 12 ottobre all’Olimpico di Roma, match che potrebbe regalare alla Nazionale la matematica certezza della qualificazione alla fase finale dell’Europeo 2020.Essere pre-convocati non equivale alla convocazione, ma è un obbligo ...

eSports : Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi investono nella start-up Mkers : Gli eSports continuano a far registrare performance decisamente importanti al punto tale da attirare l’attenzione di calciatori del calibro di Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi. L’ex bandiera giallorossa e l’attuale capitano dell’AS Roma hanno infatti ufficializzato in queste ore l’ingresso nel pianeta degli eSports e l’investimento in una delle start up italiane più innovative quali Mkers di cui top-player Fifa è l’ex Allievi Roma Daniele ...