Bio-on | il crac colpisce in gran parte i piccoli risparmiatori | perdita di almeno 400

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) E’ di400 milioni di euro lasubìta daiche a partire dal 2014 hanno investito nell’azienda della bioplastica Bio-On. Sedotti da quella che il gip di Bologna, nell’ordinanza con cui ha disposto i domiciliari per il fondatore e presidente Marco Astorri, definisce una comunicazione “roboante, ammiccante e ottimisticamente proiettata verso obiettivi sempre più significativi” a cui non corrispondevano però veri ricavi. La capitalizzazione di Bio-On all’Aim, il listino delle aziende ad alto potenziale di crescita – che non sono sottoposte alla vigilanza di Consob – è passata dagli 1,3 miliardi del massimo storico ai poco più di 200 milioni di oggi, giorno in cui Borsa Italiana ha annunciato che i titoli “sono sospesi a tempo indeterminato dalle negoziazioni”. Una decisione inevitabile dopo gli arresti ...

