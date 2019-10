Bimba muore in casa incastrata nel letto

Testa incastrata tra il letto e il mobile - muore Bimba di sei mesi a Torino : era a casa della nonna : Tragedia in un alloggio alla periferia di Torino. Una bimba di appena sei mesi, origini marocchine, è morta dopo essere rimasta con la Testa intrappolata tra...

Rimane con la testa incastrata tra i mobili - muore Bimba di pochi mesi : E’ deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale una bimba di pochi mesi di origine marocchina. La piccola, che si trovava a casa della nonna, alla periferia del capoluogo piemontese, è stata trovata priva di sensi dalla donna che, secondo una prima ricostruzione, l’avrebbe lasciata sul letto per recarsi in bagno. Al suo ritorno la bimba sarebbe stata trovata prona sul materasso con la testa incastrata tra il capezzale e un mobile. Inutili i soccorsi ...

Monterotondo - Bimba di 8 anni muore dopo malore a scuola : Roma – Tragedia a Monterotondo, dove una bambina di soli 8 anni stamattina è deceduta in ospedale dopo aver accusato un malore a scuola nella giornata di ieri. Al momento dell’arrivo del 118 i sanitari, giunti con un’ambulanza e un’automedica, hanno trovato la bambina che non respirava. Sul posto il personale medico le ha praticato le manovre di rianimazione e ventilazione assistita, per poi trasportarla presso ...

Iglesias - nonna e nipotina travolte da un Suv : la donna muore - la Bimba in ospedale : Grave incidente stradale questa mattina a Iglesias, in Sardegna, dove una donna e la nipotina di otto anni sono state travolte da un’auto. La nonna stava accompagnando la bambina a scuola. Per Anna Maria Fois, 67 anni, non c’è stato nulla da fare. La nipotina, invece, non sarebbe in condizioni gravi.Continua a leggere

Florida - dimentica per ore la figlia di un anno nell’auto bollente : la Bimba muore : La tragedia si è consumata a Tampa, in Florida. La vittima è una bambina di poco più di un anno. Il padre, dopo aver accompagnato gli altri familiari a lavoro e a scuola, l'avrebbe dimenticata nella Jeep. Solo la sera la famiglia ha trovato la piccola, già priva di sensi, nell'auto davanti casa.Continua a leggere

Incidente terribile : Salvatore muore a 37 anni. Gravissima una Bimba di 1 anno : Tragedia a nord di Marsala. Un uomo di 37 anni, Salvatore Nuccio, è morto in un Incidente d’auto avvenuto ieri sera tra le contrade Conca e Rakalia. L’uomo era a bordo di una Lancia Y insieme alla moglie e alle due figlie, di uno e due anni e mezzo, quando si è scontrato con un’altra vettura, una Mercedes, che avrebbe tagliato la strada alla Lancia invadendo la sua corsia. La più piccola delle bambine ha subito un trauma con emorragia cerebrale ...

Mancano gli anestesisti e il parto viene rimandato : Bimba muore in grembo : All'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia non era di turno alcun anestesista. Così una bimba è morta nel grembo della sua mamma. Questa mattina la donna, 32enne al nono mese di gravidanza, si è presentata al pronto soccorso accusando alcune fitte. Ma la piccola che portava in grembo era già morta. Come riporta Fanpage, nei giorni scorsi i ginecologi avevano visitato la donna: dopo il controllo era stato deciso di procedere con un parto cesareo. ...

Vibo Valentia : in ospedale manca l’anestesista - cesareo rimandato e la Bimba muore in grembo : La donna, una 32enne di Cessaniti nel Vibonese, è arrivata all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia e ha scoperto che la bimba che portava in grembo era morta. Nei giorni scorsi era stata rimandata a casa perché non c’erano anestesisti. L’ira del marito che ha calci e pugni la porta d’ingresso dell’ospedale L’uomo ha poi presentato una denuncia.Continua a leggere

Bimba di 2 anni muore per un’infezione letale dopo la vacanza : “Feci nella piscina dell’albergo” : Allie Birchall, Bimba inglese di 2 anni, è morta dopo aver contratto una infezione da Escherichia Coli dopo essere stata in vacanza con la famiglia in resort in Turchia. dopo essere tornata a casa ha avvertito crampi allo stomaco e diarrea, poi il peggioramento e il decesso. Sul caso indaga Dipartimento di salute e assistenza sociale nel Regno Unito: "Vogliamo la verità. Quel resort era disgustoso".Continua a leggere

Lascia la figlia in auto con il riscaldamento acceso per 5 ore e va al bar con l’amica - Bimba di 2 anni muore : Lascia la figlia in macchina per 5 ore per andare a bere con un’amica e la piccola muore. June Love è rimasta chiusa dentro la macchina per ore lo scorso agosto. Sebbene fosse una sera d’estate e fuori c’erano 21 gradi la madre ha messo sopra alla piccola di 2 anni una coperta e ha Lasciato i riscaldamenti accesi facendola così morire per il caldo.-- Quando la donna è tornata in auto, dopo 5 ore, ha trovato la figlia piena di ustioni e coperta ...

Bimba di 7 anni muore di malaria ad Alessandria : Una bambina di 7 anni è morta per malaria all’ospedale Infantile di Alessandria. La piccola, che abitava a Carbonara Scrivia nel Tortonese (Alessandria), è stata ricoverata ieri pomeriggio già in gravi condizioni. In brevissimo tempo le è stata diagnosticata la malattia e la bambina è stata subito trasferita nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, ma le cure sono risultate vane. ”La malaria - ...