Ambiente | “Energie e Blockchain” | la sfida per il futuro è digitale

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) È necessario dare impulso alle nuove sfide digitali, anche in campo energetico, per offrire servizi pubblici ancora più adeguati ai cittadini, per facilitare la condivisione delle informazioni e il coordinamento dei processi. È questa l’indicazione emersa dal convegno ”La rivoluzionedell’energia e la Blockchain’‘, tenutosi ieri alla Camera dei deputati, organizzato dall’Osservatorio per la digitalizzazione dell’e dell’energia di Aidr (Associazione italian digital revolution) e dall’Associazionee Società. L’occasione per un confronto aperto tra manager ed esperti del settore, tra cui Angelo Rigillo (Head Of Innovation Governance, intelligence & partnerships di Enel), Agostino Scornajenchi (responsabile amministrazione, finanza e controllo di Terna), Paolo D’Ermo (segretario generale WEC), ...

roeroelectric : Energie rinnovabili nei trasporti, ancora solo al 3,7% del mix mondiale #EnergiaAmbiente - UBC_forum : @MiurSocial @lofioramonti @Montecitorio Digitalizzazione? Ambiente/energie alternative? Knowledge triangle/Trasferi… - salvo705 : RT @_Carabinieri_: #Carabinieri ad alta sostenibilità. Le Riserve Naturali Statali gestite dai Reparti dell'Arma per la Biodiversità si dis… -