Perché l’Unicef accetta donazioni in bitcoin

Fonte : wired

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Copyright: Unicef La criptofinanza può essere solidale? Se sì, è ora di dimostrarlo. E chi meglio delpotrà dircelo? Il Fondo delle Nazioni unite per l’infanzia ha appena lanciato un fondo di criptovalute “a beneficio di bambini e giovani di tutto il mondo”. Da ora in poi potràre e – attenzione – erogarenelle due criptovalute principali:ed ethereum. Sebbene faccia parte dell’Onu, l’Unicef ​​​​vive divolontarie. Ma aprirsi ainon è solo un modo per ricevere contributi. Henrietta Fore, direttore esecutivo dell’Unicef spiega che “questa è una nuova ed eccitante impresa per l’Unicef. Se le economie e le valute digitali hanno il potenziale per modellare la vita delle generazioni future, è importante esplorare le opportunità che offrono. Eccola creazione del nostro fondo di criptovaluta ...

