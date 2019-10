LP1 è l’album di Liam Payne da solista | la tracklist del disco in uscita a dicembre

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)annuncia il suo primo album da. Dopo il percorso al fianco degli One Direction, l'artista comunica il rilascio delLP1,d’esordio che sarà pubblicato il prossimo 6su etichetta Capitol Records. L'album conterrà i singoli già usciti e una serie di nuovi inediti. Di LP1 fanno parte i brani Strip That Down con Quavo, che ha venduto 11,5 milioni di copie in tutto il mondo e conta oltre 1,8 miliardi di stream; Polaroid che ha venduto due milioni di copie e l'ultimo singolo Stack It Up interpretato in featuring con il rapper americano A Boogie wit da Hoodie. Dell'album fanno parte anche i brani Bedroom Floor, Get Low, Familiar con J Balvin e For You con Rita Ora, quest'ultimo inserito inserito nella colonna sonora ufficiale di Fifty Shades Freed. Il pezzo è stato per 17 settimane nella classifica inglese. Mentre Niall Horan e Harry Styles - ...

