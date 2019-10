Le 10 auto più veloci del mondo

Ponti e viadotti - autostrade toglie la fiducia alla sua Spea : non farà più monitoraggio e sorveglianza delle infrastrutture : Autostrade toglie la fiducia alla sua controllata Spea Engineering. Per provare a venire fuori dal clamore dell’inchiesta dalla quale – stando alla ricostruzione dell’accusa – sta emergendo un sistematico insabbiamento dei problemi di Ponti e viadotti, il gruppo Atlantia si “scinde”. Così Autostrade decide che ad occuparsi del monitoraggio e della sorveglianza delle proprie infrastrutture non sarà più Spea, ...

autonomia : M5S - Zaia risponde ancora con chiacchiere ai veneti che non gli credono più : Venezia, 22 ott. (Adnkronos) - “Zaia scambia i social per il Consiglio regionale. Peccato che i rappresentati dei veneti siedano in Consiglio, chiamati a elaborare e ad approvare le norme. Perché stamattina, invece di trasmettere una diretta social con i suoi assessori schierati come belle statuine,

autonomia : M5S - Zaia risponde ancora con chiacchiere ai veneti che non gli credono più (2) : (Adnkronos) - “Capiamo però che Zaia abbia al momento un'altra urgenza - continuano - cercare di tenere buoni proprio i veneti, che ormai non gli credono più. L'hanno dimostrato sabato scorso, affollando a Padova il convegno di fondazione del Partito degli Autonomisti al quale noi siamo stati presen

auto d'epoca - le più belle dei collezionisti americani : Quella per le Auto d'epoca è, per molti di noi, una vera e propria passione. Le vecchie quattro ruote dalle linee sinuose ed eleganti, sono richiestissime da appassionati e collezionisti. Ferrari degli anni '50, Porsche, Alfa Romeo, ma anche vetture popolari come la Fiat 500 Giannini. I più creativi, addirittura, acquistano veicoli antichi e si cimentano nella loro ristrutturazione. Un italiano su tre, infatti, immagina di ...

YouTube - i 10 autori più amati dai teen : Sono giovani e hanno un seguito di milioni di persone su tutti i loro profili social. Ma il canale che li ha resi famosi è YouTube, tra video ironici, recensioni, sfide e tutorial. Sono i teen YouTuber. Ecco i dieci più seguiti in Italia. Favij Classe 1995, usa la webcam per raccontare il mondo dei videogame. O meglio, le sue reazioni mentre gioca. Il suo canale YouTube ha 5 milioni di iscritti e ogni video guadagna in poco tempo migliaia di ...

Mercoledì 5 persone sono state uccise in Kashmir - il numero più alto da quando l’India gli ha revocato l’autonomia : Mercoledì cinque persone sono state uccise in Kashmir: è stata la giornata con il numero più alto di morti da quando, il 5 agosto scorso, l’India aveva revocato lo “status speciale” garantito al Kashmir dagli anni Cinquanta. Le persone uccise

Foto dalla corsa di auto a energia solare più famosa al mondo : Lo scorso 13 ottobre è partita da Coomalie Creek in Australia la più celebre corsa di auto alimentate a energia solare, la Bridgestone World Solar Challenge: una competizione internazionale biennale sponsorizzata dall’azienda di pneumatici Bridgestone che dura dai 4 ai 7 giorni, nei quali i partecipanti tagliano da nord a sud l’intero territorio australiano. Alla competizione prendono parte team provenienti da tutto il mondo, ...

Mai più bebè dimenticati in auto : la proposta diventa finalmente legge : diventa legge l'obbligo di utilizzare dispositivi anti abbandono bebè nelle auto L'articolo Mai più bebè dimenticati in auto: la proposta diventa finalmente legge proviene da TuttoAndroid.

auto a trazione integrale - Le 4x4 più economiche FOTO GALLERY : Questa settimana il nostro diario di bordo ha per protagonista la Fiat Panda Cross 4x4, che vedrete anche nella terza stagione di Drive-Up, in programma ogni sabato su Italia 1 a partire dal 19 ottobre. La piccola arrampicatrice del marchio di Torino è tra le più valide integrali disponibili sul mercato, nonché tra le più economiche: insieme alla meno vistosa Panda 4X4 è tra i pochi modelli a quattro ruote motrici con listini inferiori a 30.000 ...

L’impresa funebre è su due ruote : meno auto - più bici elettriche : La ditta di onoranze funebri Gennaro Tammaro è da sempre eco-friendly: dalle urne che diventano piante a quelle in sabbia per la dispersione delle ceneri a mare

Altre novità per Android auto : piccolo restyling per Google Maps - più coerente e gradevole : Google Maps su Android Auto ha subito delle piccole modifiche estetiche senz'altro gradite ai perfezionisti L'articolo Altre novità per Android Auto: piccolo restyling per Google Maps, più coerente e gradevole proviene da TuttoAndroid.

Decreto clima - più fondi per la rottamazione delle auto : Le prime misure concrete contenute nello schema di Decreto rimangono quelle per incentivare la mobilità sostenibile, con il bonus mobilità da 1.500 euro per chi rottama auto fino alla classe Euro 3 entro dicembre 2021. Il fondo dedicato potrà contare su 255 milioni complessivi

Polverini in prima fila a sentire Renzi dopo l’autosospensione da Fi : “Italia Viva arriva dritto all’elettorato più moderato di Forza Italia” : Neanche 24 ore dopo l’annuncio di essersi autosospesa da Forza Italia, venerdì 4 ottobre la deputata Renata Polverini è andata a sentire in prima fila l’intervento di Matteo Renzi alla convention “Festival delle città”. Organizzata dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, vedeva anche la partecipazione, in qualità di ex sindaco di Pavia, del parlamentare forzista Alessandro Cattaneo che ha provato a spegnere le polemiche: ...

Osservatorio autopromotec - Un terzo del parco circolante italiano ha più di 13 anni : Il parco circolante italiano fatica a rinnovarsi. Lennesima conferma arriva da uno studio dellOsservatorio Autopromotec, elaborato su fonti Aci, secondo cui le vetture di categoria uguale o inferiore allEuro 3 sono ancora 13,7 milioni: si tratta di mezzi immatricolati prima del 2006, quindi con più di 13 anni alle spalle.Il trend. I dati ripropongono un quadro ben noto, anche se in lento miglioramento. Dal 2015 al 2018, infatti, la percentuale ...