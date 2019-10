Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) La vicenda dell’exrischia di complicarsi fino alle estreme conseguenze. La riduzione della produzione industriale e la mancanza delle tutele legali per i manager dell’azienda stanno surriscaldando un clima già abbastanza rovente. Per ora siamo nel campo delle ipotesi, tra minacce e prese di posizione. Sta di fatto che c’è stato un primo incontro tra il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e l’amministratore delegato di ArcerolMittal Italia, Lucia Morselli, e non è stato certamente risolutivo. Ne seguiranno altri e determinante sarà anche quello con i sindacati.L’ok alla soppressione delle tutele legali per gli affittuari e i futuri proprietari del siderurgico di Taranto in attuazione delle condotte del piano Ambientale è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E ora potrebbe diventare il ...

anellosaturno : RT @HuffPostItalia: Ex Ilva, braccio di ferro ArcelorMittal-governo. Con lo spettro di più cig - HuffPostItalia : Ex Ilva, braccio di ferro ArcelorMittal-governo. Con lo spettro di più cig -