Capello | “Manolas? Un mio giocatore giocò con una costola incrinata Se vuoi esserci

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Fabioha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky, nel prepartita di Salisburgo-Napoli. L’allenatore ed opinionista ha parlato di Manolas, che oggi era stato prima annunciato in campo e poi spedito in tribuna perché infortunato. “In merito a Manolas, che ha avuto un problema al costato e che per questo non giocherà questa sera, vi racconto un aneddoto. Una volta un miocon una. Mise un parastinchi ad altezza dellarotta e se lo fece bloccare con una fasciatura. Disputò l’intero match. Questo dimostra che segiochi” L'articolo: “Manolas? Un miocon una. Se, giochi” ilNapolista.

