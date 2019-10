Barcellona-Real Madrid | ufficiale | scelta la data definitiva del recupero

Barcellona-Real Madrid - ufficializzata la data del recupero : si giocherà il 18 dicembre al Camp Nou : Il Comitato per le Competizione della Federcalcio spagnola ha accolto le richieste dei due club, fissando al 18 dicembre la data per il recupero del Clasico Il match tra Barcellona e Real Madrid, inizialmente previsto per il 26 ottobre e rinviato per le tensioni in Catalogna, verrà recuperato il prossimo 18 dicembre. E’ questa la decisione del Comitato per le competizioni della Federcalcio spagnola, resa nota ufficialmente nella ...

Proteste in Catalogna - visite a Sagrada Familia e Real-Barcellona sospese : 18 ottobre 2019 - Proseguono la Proteste in Spagna dopo le condanne dei leader indipendentisti catalani. Dopo una notte di violente rimostranze - con barricate in strada, cassonetti in fiamme e lancio d'oggetti contro la polizia - è partito il quarto sciopero generale, con quasi 50 voli già cancellati e il valico di La Jonquera al confine con la Francia bloccato dagli attivisti.Tutte le visite alla Sagrada Familia sono state sospese nel ...

Calcio - rinviato il Clasico! Barcellona-Real Madrid rimandato per le tensioni in Catalogna : Come ampiamente previsto, il Clasico non si giocherà. Barcellona-Real Madrid, infatti, è stata rinviata a data da destinarsi. L’attesissima partita, che si doveva disputare sabato 26 ottobre al Camp Nou, dopo giorni di discussioni vibranti e polemiche, è stata ufficialmente depennata dal calendario della Liga 2019/2020. La turbolenta situazione che si sta vivendo in queste ore in Catalogna, infatti, ha fatto propendere la Federazione ...

La partita di calcio Barcellona-Real Madrid in programma per il 26 ottobre è stata rinviata per via dei disordini in Catalogna : A causa degli scontri e dei disordini in corso a Barcellona in questi giorni, dovuti alle proteste contro le condanne ai leader indipendentisti catalani, il “Comité de Competición”, un tribunale della Federazione calcistica della Spagna che prende decisioni in ambito sportivo, ha

Barcellona-Real Madrid - ufficiale il rinvio del Clasico del 26 ottobre : lunedì verrà svelata la nuova data : A causa della difficile situazione politica che si respira in Catalogna, il Clasico in programma al Camp Nou sabato prossimo è stato rinviato Barcellona-Real Madrid non si giocherà il prossimo 26 ottobre al Camp Nou, lo ha deciso ufficialmente nella giornata di oggi il Comitato delle Competizioni della Federcalcio Spagnola. AFP/LaPresse La difficile situazione politica che si respira in questi giorni in Catalogna ha spinto i vertici della ...

Catalogna - sciopero generale e strade bloccate. Rinviato il ‘Clasico’ Barcellona-Real Madrid. Puigdemont si consegna alle autorità belghe : In Catalogna comincia la giornata del quarto sciopero generale indetto dalle formazioni indipendentiste: 46 voli sono stati cancellati, mentre i dimostranti hanno bloccato il valico di La Jonquera con la Francia. A Barcellona sono attese migliaia di persone che arriveranno alla testa di cinque diversi cortei da tutta la regione per partecipare alla manifestazione convocata per le ore 17. È il quinto giorno consecutivo di proteste contro le ...