Together We Can Stop The Virus | la mostra in realtà aumentata per spiegare l’hiv

Fonte : wired

(Di martedì 22 ottobre 2019) Gabriele Genova, Ho qualcosa darvi, dettaglio dell’opera dedicato allo stigma sull’Hiv Cinque opere per altrettanti temi legati aldell’hiv, cinque opere che si possono fruire anche attraverso la: è questo il cuore diWe CanThe, la nuova campagna di sensibilizzazione di Gilead Sciences, sviluppata in collaborazione con dieci associazioni di pazienti (Anlaids Onlus, Ala Milano Onlus, Arcigay Onlus, Arcobaleno Aids Onlus, Asa Onlus, Circolo Mario Mieli, Lila – Lega italiana per la lotta contro l’Aids, Nps Italia Onlus, Nadir Onlus, Plus Onlus) e il patrocinio di Icar (Italian Conference on Aids and Antiviral Research). Lo scopo è quello di illustrare varie fasi e vari temi legati a questa condizione (dalla paura della diagnosi all’inizio della terapia ma anche il raggiungimento di una migliore qualità della ...

