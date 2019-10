Fonte : eurogamer

(Di martedì 22 ottobre 2019)'s3 sta per giungere nei negozi e Nintendo non ha perso tempo per mostrare al pubblico come sarà il compartodel titolo.Come possiamo vedere, neldipubblicato, abbiamo una panoramica delle sfide che dovremo affrontare e di come l'esperienza dipossa essere a tratti frenetica e decisamente movimentata.Le modalità competitive a disposizione del giocatore sono tre:Leggi altro...

Eurogamer_it : Scopriamo il multiplayer di Luigi's Mansion 3 con un interessante filmato di gioco #LuigisMansion3 - cyberanimax : - cyberanimax : -