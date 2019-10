Redmi K20 Pro Xiaomi Mi 9T Pro riceve Android 10 con la “vecchia” MIUI 10 Global

Redmi cerca beta tester per MIUI 11 Global - intanto arriva la ROM globale per Redmi K20/Mi 9T : Redmi sta cercando beta tester per la versione Global Stabile di MIUI 11, con alcuni smartphone coinvolti. Ecco come accedere al programma. L'articolo Redmi cerca beta tester per MIUI 11 Global, intanto arriva la ROM Globale per Redmi K20/Mi 9T proviene da TuttoAndroid.

Il 18 ottobre arriverà il Redmi K20 Pro più potente di sempre : Per chi non si accontenta mai, Redmi K20 Pro verrà presto dotato di 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna e di un lettore di impronte migliorato.

Redmi 7 - Note 7 - Note 7 Pro e K20 ricevono MIUI 11 in versione stabile in Cina : È già iniziato in Cina il roll out della versione stabile di MIUI 11, che al momento è disponibile per quattro smartphone targati Redmi.

Redmi K20 Pro Exclusive Edition è disponibile in Cina con Snapdragon 855+ - 12 GB di RAM e tripla fotocamera posteriore : Come anticipato un paio di giorni fa, Redmi K20 Pro Exclusive Edition è stato lanciato oggi in Cina e come previsto lo smartphone è alimentato dal SoC octa-core Qualcomm Snapdragon 855 Plus con clock a 2.96GHz e GPU Adreno 640 con overclock a 672MHz. Il dispositivo viene fornito con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, la configurazione più elevata mai offerta da Xiaomi o Redmi.

Redmi K20 e Xiaomi Mi 9T sono già arrivati a 3 milioni di unità vendute : Il team di Xiaomi ha annunciato trionfalmente che le vendite delle serie Redmi K20 e Xiaomi Mi 9T hanno raggiunto a livello globale quota 3 milioni di unità

Redmi K20 Pro Exclusive Edition arriverà il 19 settembre con lo Snapdragon 855 Plus : Dopo il lancio del SoC Snapdragon 855 Plus i produttori hanno iniziato rilasciare modelli aggiornati delle loro ammiraglie con l'ultimo processore di Qualcomm, tra questi Redmi che ha rivelato che Redmi K20 Pro avrà anche una versione con lo Snapdragon 855 Plus chiamata Redmi K20 Pro Exclusive Edition che verrà lanciata il 19 settembre.

Le novità di MIUI 10 con Android 10? Eccole su Redmi K20 Pro : Diamo un primo rapido sguardo a MIUI 10 basata su Android 10, già disponibile per Redmi K20 Pro, il primo flagship del brand cinese.

Redmi lancia Redmi K20 e Redmi K20 Pro nella colorazione Pearl White : Il brand Redmi di Xiaomi ha lanciato ufficialmente in India gli smartphone Redmi K20 e Redmi K20 Pro nella variante bianco perla che si aggiunge alle versioni Carbon Black, Flame Red e Glacier Blue esistenti. La società ha affermato che la bellissima finitura in vetro bianco e la cornice in alluminio dorato che caratterizzano la variante Pearl White cattureranno nuovi utenti che credono nel minimalismo.

