Perché l’algoritmo di YouTube ti mostra video violenti | omofobi o razzisti?

Fonte : wired

(Di martedì 22 ottobre 2019) La campagna di Mozilla suVi sarà certamente capitato di guardare unsuper poi essere inesorabilmente attratti daisuggeriti dalonnisciente della piattaforma di Google e finire così scaraventati in un vortice diassurdi a cui non è possibile sfuggire, finendo persino a guardare deisu cui non avremmo mai voluto cliccare. Mozilla, l’associazione non-profit che fra le altre cose sviluppa il browser Firefox, ha deciso di lanciare la campagna #Regrets proprio per raccogliere e raccontare, in uno sforzo corale, le esperienze degli utenti condi. Tutti possono contribuire. L’obiettivo, oltre a spezzare così l’esperienza individuale della piattaforma, è quello di chiedere amaggior apertura nei confronti dei ricercatori che tentano di studiaree capirne i suoi effetti ed eventuali ...

