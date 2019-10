Non è Mafia Capitale La Cassazione esclude il 416 bis per Carminati e Buzzi

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 22 ottobre 2019) C’era un’associazione a delinquere, o meglio ce n’erano sono due, ma a Roma non c’era la, almeno non quella ipotizzata nell’inchiesta Mondo di Mezzo. La Corte diha smontato la sentenza di appello died escluso il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso per Massimo, Salvatoree gli altri imputati.Il procuratore generale aveva chiesto in udienza la conferma delle condanne in Appello per 30 dei 32 imputati. “Le caratteristiche del 416bis ci sono tutte”, ha detto nella requisitoria il pg Giuseppe Birritteri. In secondo grado era stato, infatti, riconosciuto per 17 persone il reato di associazione mafiosa, escluso dal giudice di prima istanza. Ed è stato proprio l’impianto di secondo grado - quello ricostruito dalle indagini della procura guidata da Pignatone - ad ...

Corriere : Mafia Capitale, la Cassazione: «Non fu associazione mafiosa» - RaiNews : 'Mondo di mezzo non fu mafia' - HuffPostItalia : Non è Mafia Capitale. La Cassazione esclude il 416 bis 416 bis per Carminati e Buzzi -