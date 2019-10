Miglior portatile e miglior notebook | quale comprare

Portatile per lavoro : i Migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi descriveremo i vari portatili per lavoro presenti sul mercato, cercando di abbracciare tutte le esigenze lavorative, sia di chi ha viaggia molto e ha bisogno di portabilità e durata leggi di più...

Portatile 15 pollici : i Migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata cercheremo di individuare il miglior Portatile 15 pollici per ogni tipo di esigenza, partendo da quelli con prezzi più accessibili fino ad arrivare alla fascia top del mercato. La dimensione leggi di più...

Portatile 14 pollici : i Migliori da comprare : In questo articolo costantemente aggiornato vi parleremo dei migliori portatili 14 pollici sul mercato, partendo dai base di gamma fino a quelli più costosi, così da abbracciare tutti i tipi di utilizzo. I notebook da leggi di più...

Portatile per Università : i Migliori da comprare : Trovare un Portatile per Università non è sicuramente semplice, tanti hanno limiti di budget ben precisi, e soprattutto ogni Università richiede un determinato livello di potenza di elaborazione. Per questo motivo è importante acquistare un leggi di più...

Portatile 200 euro : i Migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo del miglior Portatile 200 euro. Considerate fin da subito che non avrete problemi né con l’utilizzo di Windows, molto più “leggero” rispetto al passato, né con le distribuzioni leggi di più...

Portatile gaming 17 pollici : i Migliori da comprare : In questa guida vi proporremo i migliori portatili gaming 17 pollici disponibili attualmente sul mercato, concentrandoci soprattutto sul rapporto qualità/prezzo di cui sono dotati. Analizzeremo insieme tutte le caratteristiche da tenere in considerazione al momento dell’acquisto, leggi di più...

Miglior computer portatile : quale comprare : Scegliere il Miglior portatile non è semplice a causa delle tantissime variabili, tecniche e non, da mettere in campo quando si fa questa scelta. Molto dipende anche dall’utilizzo che poi si andrà a fare del PC, che leggi di più...

Condizionatore Portatile : i Migliori da comprare : Il Condizionatore Portatile è senza dubbio uno dei migliori modi per combattere il caldo estivo o comunque per refrigerare un ambiente (lavorativo e non). Questo è vero principalmente per due motivi: innanzitutto essendo Portatile è leggi di più...

Router WiFi portatile : i Migliori da comprare : Avete bisogno di creare una rete wireless mobile da portare in giro per collegare tutti i vostri dispositivi (es. smartphone, tablet e notebook) ma non sapete quale dispositivo utilizzare? In questa guida d’acquisto vi sveleremo leggi di più...

Portatile gaming 15 pollici : i Migliori da comprare : In questa guida vi spiegheremo come scegliere il miglior Portatile gaming 15 pollici perfetto per le vostre esigenze e vi proporremo i migliori modelli disponibili attualmente sul mercato. Inoltre, analizzeremo insieme tutte le caratteristiche da leggi di più...

Miglior computer portatile : Scegliere il Miglior portatile non è semplice a causa delle tantissime variabili, tecniche e non, da mettere in campo quando si fa questa scelta. Molto dipende anche dall’utilizzo che poi si andrà a fare del PC, che leggi di più...

Portatile economico : i Migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo dei migliori portatili economici sul mercato e quindi quali è meglio comprare per non rimanere delusi. Infatti in questa fascia di prezzo sbagliare l’acquisto è facile, soprattutto perché leggi di più...

Console portatile : le Migliori da comprare : In questa guida vi spieghiamo come scegliere la miglior Console portatile perfetta per voi e vi proponiamo i migliori modelli disponibili in commercio. Dopo la nostre guide su quale Console comprare e sull’eterna lotta tra PC leggi di più...

Condizionatore Portatile : i Migliori da comprare : Il Condizionatore Portatile è senza dubbio uno dei migliori modi per combattere il caldo estivo o comunque per refrigerare un ambiente (lavorativo e non). Questo è vero principalmente per due motivi: innanzitutto essendo Portatile è leggi di più...