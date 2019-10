LIVE Sinner-Kohlschreiber 6-3 5-4 | ATP Vienna 2019 in DIRETTA | l’azzurro serve per il

Fonte : oasport

(Di martedì 22 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4per il match. Vantaggio. Parità. 40-30 Ace. 30-30 Rovescio in rete. 30-15 Schiaffo al volo. 30-0 Ace. 15-0 Dritto vincente. 5-3potrà andare a servire per il match. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Ace. 15-0 Out la risposta del tedesco. 4-3 BREAK!!! Vantaggio. PALLA BREAK! Parità. 40-30 Gran punto comandato dal teutonico. 30-30 30-15 Errore dell’azzurro. 15-15 Largo il rovescio del tedesco. 15-0 3-3.tiene la battuta. 40-0 30-0 Attacco out del tedesco. 15-0 Servizio e dritto. 2-3. 40-30 Ace. 30-30 Dritto vincente. 15-30 Gran rovescio del teutonico. 0-30 Il nastro porta fuori la palla del tedesco. 0-15 Dritto in avanzamento. 2-2 Tiene la battuta. 40-15 1-2. Il tedesco mette per la prima volta la testa avanti. Vantaggio. Parità. Dritto in ...

Mik_tweet : @SuperTennisTv far vedere live il match di #Sinner pareva brutto. - OA_Sport : LIVE Sinner-Kohlschreiber, ATP Vienna 2019 in DIRETTA: l’azzurrino vuol continuare a stupire. Match non prima delle… - Matt_Orlandi : LIVE #Sinner - #Kohlschreiber, diretta e risultato in tempo reale #AtpVienna 2019: inizio ore 20.25 @_SuperNews_ -