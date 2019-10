L’Apocalisse di Darksiders Genesis è vicina | svelata la data di uscita ufficiale

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 22 ottobre 2019) L'annuncio diha un po' diviso in due i fan della saga di THQ Nordic. Dopo tre episodi dedicati ai Cavalieri dell'Apocalisse concepiti come degli action adventure che molto devono al franchise di The Legend of Zelda, gli sviluppatori di Airship Syndicate - team già autore di Battle Chasers Nightwar - hanno deciso di cimentarsi con uno spin-off dal gameplay sensibilmente diverso. In questo caso, infatti, ci troviamo di fronte ad un action RPG con visuale isometrica, ambientato prima degli eventi del capostipite. Saranno due i personaggi giocabili, Guerra - già protagonista del primo capitolo - e l'inedito Conflitto, con la possibilità non solo di passare istantaneamente dall'uno all'altro ma anche di collaborare con un amico in co-op multiplayer. E se molti desideravano un'incarnazione più tradizionale per il brand videoludico, sono comunque in tanti ad attendere ...

OptiMagazine : L'Apocalisse di #DarksidersGenesis è vicina: svelata la data di uscita ufficiale -