La telecamera che rende smart il tuo vecchio frigo non-smart

Fonte : wired

(Di martedì 22 ottobre 2019) Tra le varie funzionalità deiriferisvelati negli ultimi ani dalle più note aziende tech, c’è la possibilità di sfruttare una camera interna per osservare in tempo reale i prodotti disponibili, che rappresenta una delle migliorie più apprezzate dai consumatori. Il neo di tali elettrodomestici è però il prezzo, perché poche famiglie possono permettersi di spendere diverse migliaia di euro per l’acquisto di un. Per questo Fridge Eye si rivela un rimedio utile e alla portata di tutti, permettendo anche a single, studenti e nuclei famigliari con budget limitato di poter fare la spesa su misura e risparmiare soldi evitando di comprare alimenti già presenti e ben conservati nel. (credit Fridge Eye) Una startup con sede a Monaco di Baviera ha sviluppato così un occhioche tramite app (iOS o Android) consente di visualizzare l’interno e individuare ...

